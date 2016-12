I Menecmi, al Teatro Arcobaleno di Roma

La Compagnia Castalia festeggia i suoi 25 anni di attività con Plauto

Nozze di bronzo per la Compagnia Castalia, che ha debuttato ieri sera, 29/12/2016 al Teatro Arcobaleno con la prima de I Menecmi, festeggiando così la fine di quest’anno e sancendo il 25esimo compleanno della Compagnia, diretta da Vincenzo Zingaro. “Fiore all’occhiello della compagnia”, come lo definisce il regista stesso, è questo I Menecmi – Il gioco del Doppio di Plauto, prototipo della commedia degli equivoci : due gemelli identici separati dal tempo e dal mare che si ritrovano a condividere lo stesso nome … e, al momento della vicenda, anche la stessa vita; purtroppo per loro … o forse no?

Interessante l’utilizzo dei dialetti da parte del Regista, che vuole dare attraverso la vitalità della lingua parlata oggi quello che era l’effetto dell’antica lingua latina parlata dal popolo, e dunque a tratti dura, volgare, triviale, grottesca, eppure sempre –e forse anzi per questo- comica. I personaggi, vagamente stereotipati, cui si ispirarono gli stessi Shakespeare e Goldoni, vengono resi egregiamente dai membri della compagnia, uomini e donne, che sono tutti ottimi caratteristi ed animali da palcoscenico. Spicca tra tutti il giovanissimo protagonista, Piero Sarpa, ovvero (per chiamarlo alla maniera dell’arte) l’Attor Giovane della Compagnia, di cui peraltro è recente acquisto, che si cimenta in due caratteri totalmente diversi: un amante melenso che corteggia le donne ed il piacere e un rozzo contadinotto amante del vizio, anzi, dei vizi, quelli di una volta che sono anche quelli di oggi: Bacco, tabacco e Venere.

Due piani di realtà anche nella messa in scena di Zingaro, che con le luci e la scenografia guida una sapiente regia in cui l’anfiteatro greco-romano diventa teatro di oggi, vagamente metafisico nell’ambientazione ma profondamente fisico nel gesto, e se forse un pochino altisonante nell’interpretazione, risulta comunque fresco e coinvolgente, ed offre una occasione di riflessione decisamente meta-teatrale.

di Chiara Alivernini

I Menecmi – Il gioco del Doppio

di Plauto

adattamento e regia di Vincenzo Zingaro

con:

Piero Sarpa, Annalena Lombardi, Rocco Militano, Riccardo Graziosi, Ugo Cardinali, Fabrizio Passerini, Laura De Angelis

Costumi: Emiliana Di Rubbo

Scene: Vincenzo Zingaro

Musiche: Giovanni Zappalorto

Luci: Giovanna Venzi

Teatro Arcobaleno

dal 29 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017

giovedì, venerdì e sabato ore 21:00 – domenica ore 17:30

Serata speciale Capodanno

via Francesco Redi 1/a – Roma 00161

BIGLIETTERIA: 06.4402719