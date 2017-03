La notte della Tosca al teatro Manzoni di Roma

La notte della Tosca è la storia di tre infermiere ausiliarie di una casa di cura per lungodegenti che, da un giorno all’altro, ricevono una lettera di licenziamento. Anna ha il marito in cassa integrazione, Linda è al terzo mese di gravidanza e Ivana vive con i due figli da mantenere. Annientate dalla notizia, precipitano nella disperazione e nella rabbia. A suggerire come far sentire la loro voce è Oscar, un paziente della casa di cura, amante di Puccini ed ex-sindacalista delle Ferrovie dello Stato, che spiega alle tre che devono compiere un gesto eclatante: se vogliono riavere un lavoro, devono andare in televisione a raccontare la loro storia. Anzi, è la televisione che le deve raggiungere!!! E così, Oscar nonostante sia costretto a vivere sulla sedia a rotelle, sente riaccendersi il fuoco della lotta, che lo ha accompagnato per tanti anni nel passato, e trascina le tre verso l’avventurosa protesta sulla terrazza di Castel Sant’Angelo…

Una pièce divertente, e commovente, dove l’autrice Roberta Skerl affronta con delicatezza, sensibilità e ironia, il tema scottante della perdita del lavoro, condizione sempre più frequente che coinvolge sempre più da vicino, ma che ci fa continuare a desiderare e sognare un futuro migliore.

La notte della Tosca

di Roberta Skerl

con

Pietro Longhi

Gabriella Silvestri

Annachiara Mantovani Alida Sacoor

e con Pierre Bresolin

scene LolloZolloArt

costumi Lucia Mariani

musiche a cura di Eugenio Tassitano

regia

Silvio Giordani

Teatro Manzoni

via Monte Zebio 14/c, Roma

tel. 06.3223634 www.teatromanzoni.info

dal 23 marzo al 16 aprile

Orario spettacoli:

dal martedì al venerdì ore 21

sabato ore 17-21

domenica ore 17.30, lunedì riposo.

Martedì 11 aprile ore 19,

giovedì 13 aprile ore 17 e ore 21.