Welcome Musical 5: al via la rassegna per giovani talenti

La rassegna musical ideata da Daniela Cerrone

Sono ormai passati 5 anni dalla prima edizione di Welcome Musical, la rassegna per giovani talenti ideata da Daniela Cerrone. Col passare del tempo un’idea ha preso forma, si è sviluppata ed è diventata un classico appuntamento per chiunque voglia cimentarsi davanti ad una giuria di esperti del settore e ad un pubblico di appassionati di musical.

Il musical è quella particolare arte che ha le sua fondamenta nel canto, ma che prevede un’ottima padronanza del palco, espressività teatrale e la capacità di seguire coreografie che accompagnino una resa scenica complessiva d’impatto emotivo per chiunque sia coinvolto, anche dalla platea. Dunque i giovani talenti che saranno selezionati e che parteciperanno alla rassegna, saranno liberi di proporre brani tratti dai grandi musical di tutti i tempi, in cui si distinguerà la loro qualità canora e la presenza scenica sul palco.

La particolarità di Welcome Musical rispecchia l’animo gentile ed onesto del suo ideatore e realizzatore, la splendida Daniela Cerrone, che ha alle spalle una lunga carriera coronata da successi calcando i palchi dei più prestigiosi teatri italiani ed internazionali.

Infatti la rassegna nasce con l’intento di distinguersi dal concetto di competizione, regalando di fatto oportunità d’oro per i giovani talenti che avranno la fortuna di cimentarsi in questa giornata fatta di arte e condivisione emotiva. In palio ci saranno premi, gentilmente messi a disposizione dalla giuria e dai professionisti del settore presenti in platea, che equivalgono ad esperienze formative, che aiuteranno i giovani talenti nel lungo percorso di costruzione della loro personalità artistica.

Presidente di Giuria: Claudio Insegno, per il secondo anno consecutivo. Attore, doppiatore, autore, fra teatro, cinema e televisione. Ha fondato assieme al fratello Pino Insegno la scuola di recitazione Tutti in Scena a Roma. Come regista in teatro firma musical di successo, alcuni dei quali sono ancora in cartellone, fra i tanti: Francesco il Musical, Victor Victoria, Di profilo sembra pazzo, Joseph. Direttore Artistico dell’Accademia CTC Casa del Teatro e Del Cinema ed anche lui metterà in palio delle borse di studio.

In Giuria: Giovanni Monti, Pianista, compositore. Direttore di coro e d’orchestra. Già direttore musicale per la Compagnia della Rancia in importanti musical italiani. Diplomato al Conservatorio di Latina e di Firenze, Accademia Chigiana di Siena. Attestato Composizione Musica leggera C.E.T. di Mogol. Già direttore musicale in diverse produzioni ”Pippi calze lunghe”con la supervisione artistica di Gigi Proietti; Jesus Christ Superstar; Il giorno della tartaruga; Cabaret; Festival di Sanremo, accompagnatore della presentatrice Michelle Hunziker.

Pamela Pagano: Performer in importanti musical italiani. Direttrice dell’etichetta discografica One More Lab. Vocal Producer e Super Visore Artistico di vari progetti musicali. Selezionatrice per la Regione Lazio del Festival di Castrocaro.

Inoltre la partecipazione di:

Marco Simeoli, attore, autore e regista fra Teatro, Cinema e Televisione. Diplomato presso Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma diretto da Gigi Proietti. Regista di “Oscar Italiano del Musical”. Fra le tante produzioni: • Aggiungi un posto a tavola di Garinei & Giovannini/Landi/Dorelli • Buonasera…varietà di fine stagione, Una serata d’onore, Io, Toto e gli altri, Dramma della gelosia i Melodica, Ma l’amor mio non muore di Gigi Proietti; Tre donne alte di Luigi Squarzina • Ragioniè voi dovete ragionà di Bruno Corbucci • Distretto di polizia 7 e 8; Don Matteo 8; Gente di Roma di Ettore Scola, Stregati dalla luna di Ammendola e Pistoia, Le donne non vogliono più di Pino Quartullo, Ora di pausa di Stefano Reali.

Non perdetevi, dunque, l’occasione di partecipare a Welcome Musical 5, solitamente non sono poi così numerose le opportunità di questo spessore.

Welcome Musical 5

5 maggio 2018

Teatro Paganini

Via Casilina 1674 – Roma

Termine iscrizioni: 23 Aprile 2018

Scarica il Regolamento ed i Moduli d’Iscrizione a Welcome Musical 5: