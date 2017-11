Ladyvette: Le Dive dello Swing

Unica data mercoledì 15 novembre 2017 ore 21.00 alla Sala Umberto di Roma

Mescolando lo charme delle dive d’altri tempi e un’ironia spiazzante tutta al femminile, Ladyvette creano un nuovo varietà fatto di pezzi inediti in pieno stile vintage, classici della musica pop anni ’80 e ’90 reinterpretati in chiave swing con intermezzi teatrali.

Imparando dagli anni ’50, momento di forte rinascita creativa in opposizione alla guerra, tre attrici/cantanti, in questo periodo così traballante, hanno deciso di ridere in faccia alla crisi diventando quello che avrebbero sempre desiderato essere: Sugar Teresa Federico, Pepper Valentina Ruggeri e Honey Francesca Nerozzi, le tre Dive, anzi Divette.

In quattro anni di attività Ladyvette sono state ospiti de: Summer Jamboree, Dolce Vita Festival in Croazia, Roma Vintage e Casa del Jazz, Micca e Cotton Clubs, Kino, Libreria del Cinema e Fabrique du Cinema. Per la tv nella trasmissione RAI “Community, l’altra Italia”, e nella stagione 2014-2015 ospiti fisse della trasmissione “Sette note” di G. Marzullo in onda su RAI 1.

Hanno inoltre prestato il loro volto nello spot tv Algida e nella pellicola “Radio Cortile” regia di Francesco Bonelli. Ad ottobre 2014 hanno suonato nel prestigioso jazz club londinese Ronnie Scott’s e collaborano costantemente con la stilista inglese Vivien of Holloway, specializzata in abiti anni ’50.

Hanno duettato con artisti come Chiara Civello, Renzo Arbore e Claudio “Greg” Gregori. Ad ottobre 2015 hanno suonato nei migliori Club di New York (tra cui il Birdland e il Joe’s Pub). Hannoo suonato, al fianco di Anastacia, al galà di beneficenza di Children for Peace.

Nel 2016 sono nel cast della fiction “Il Paradiso delle Signore” RAI 1 e hanno appena finito di girare la seconda serie che andrà in onda nell’autunno 2017, che le vede sia attrici che autrici e interpreti della colonna sonora che ha vinto il Premio Colonne Sonore 2015.

Nel 2017 Hanno debuttato con il loro primo spettacolo teatrale “Le Dive dello Swing” con la regia di Massimilano Vado la direzione musicale di Roberto Gori e la supervisione artistica di Lillo Petrolo all’ interno della rassegna “Una Stanza Tutta per lei” di Marioletta Bideri al teatro Brancaccino di Roma.

Hanno appena Vinto il Premio Margutta 2017 nella categoria Musica.

Inoltre tutte le prestigiose recensioni, uscite sul Corriere della Sera e Repubblica, le acclamano come le “ironiche Dive nei giorni nostri”.

Le nostre musiche e gli arrangiamenti sono a cura di Roberto Gori, vincitore di un Disco D’Oro 1996 e premio “Nino Rota” 2016. Testi a cura di Teresa Federico.

Ladyvette: Le Dive dello Swing

TERESA FEDERICO

VALENTINA RUGGERI

FRANCESCA NEROZZI

direzione artistica di LILLO PETROLO

direzione musicale ROBERTO GORI

regia MASSIMILIANO VADO

SALA UMBERTO 15 novembre ore 21.00

La Sala Umberto di Roma aderisce alla campagna “Posto occupato” #30giorniNO contro tutte le violenze di genere.

Fino al 25 novembre – Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne – ogni sera lasceremo un posto simbolicamente per una donna, che avrebbe voluto essere presente a Teatro, a sorridere, riflettere, magari commuoversi, ma che non potrà in quanto vittima di violenza.