Il Balletto di Mosca “La Classique” presenta: Cenerentola

Sabato 9 e domenica 10 dicembre al Teatro Brancaccio di Roma il Balletto di Mosca “La Classique” con Cenerentola

Basato sulla celebre ed omonima fiaba di Charles Perrault, Cenerentola è un Balletto Classico in tre atti, con musiche di Sergey Prokofiev, e il libretto originale di Nicolai Volkov.

ATTO I

La vita di Cenerentola è una vita di fatica e di miseria. Lei è trattata come una schiava dalla matrigna crudele ed egoista ed è costretta a fare lavori domestici per tutta la famiglia. Durante i rari momenti di riposo dai suoi compiti onerosi, Cenerentola si siede vicino alle fiamme guizzanti del camino e sogna una vita felice lontano da quello che lei è costretta a subire. La matrigna cattiva ricerca solamente il prestigio personale e delle proprie figlie per diventare dama dell’alta società. In preparazione per il prossimo Ballo Reale, la matrigna si assicura che la propria casa sia frequentata da mercanti, cavalieri di corte e musicisti al fine di insegnare alle proprie figlie le buone maniere ed il galateo. Nel giorno tanto atteso, arriva il messo reale a consegnare gli inviti per il Ballo per la matrigna e le sorellastre, ma purtroppo non per la povera Cenerentola. Il giorno del ballo quest’ultima aiuta le sorelle a cucire, stirare e inamidare i vestiti per farle apparire curate e all’ultima moda. La matrigna e le sorellastre escono incuranti di Cenerentola che triste piange accanto al fuoco. Improvvisamente appare la Fata Madrina che promette a Cenerentola che il suo sogno di andare al ballo reale si avvererà! Come per magia tutta la cucina magicamente si trasforma in un giardino incantato e le Fate della stagione appaiono portando doni per aiutare Cenerentola a realizzare il suo sogno. La Fata Madrina come tocco finale le dona un bellissimo abito da ballo e un paio di scarpette di cristallo. Cenerentola è quindi pronta ad andare al ballo. Prima di andare via, la Fata Madrina avverte Cenerentola che allo scoccare della mezzanotte l’incantesimo svanirà e si ritroverà vestita nuovamente di stracci.

ATTO II

La Sala Grande è piena di ospiti splendidamente abbigliate. Gli ospiti danzano mentre aspettano l’Ospite d’Onore, il Principe. La matrigna e le sorellastre grottescamente danzano imitando le persone che sono intorno a loro, attirano una notevole attenzione. Improvvisamente gli ospiti tacciono ed uno a uno si voltano a fissare la porta d’ingresso, dove appare in tutto il suo splendore Cenerentola, felice e allo stesso tempo cosciente di suscitare l’invidia e l’ammirazione delle altre dame presenti al ballo. Nessuno, neanche le sue sorellastre, riconoscono la misteriosa e bellissima Cenerentola.

Il Principe non riesce a staccarle gli occhi di dosso, e le chiede di ballare. Cenerentola ha occhi solo per il bel principe… è veramente amore a prima vista! Il tempo passa troppo in fretta per la giovane coppia, d’improvviso i rintocchi dell’orologio che segna la mezzanotte riportano Cenerentola alla realtà. D’improvviso assalita dalla paura che l’incantesimo svanisca, senza nemmeno un addio, scappa ma nella fretta inciampa e perde una delle sue scarpette di cristallo sui gradini del castello. Il principe la insegue ma non riesce a raggiungerla. Trova però la perduta scarpetta di cristallo sui gradini del castello e decide di farla provare a tutte le ragazze del regno decretando che colei che la calzerà alla perfezione diventerà sua sposa.

ATTO III

I cortigiani fanno del loro meglio per allietare il Principe. Vengono portate al suo cospetto le più belle ragazze del regno, ma nulla può fargli dimenticare Cenerentola. Nel tentativo di trovare Cenerentola il principe convoca tutti i calzolai del paese, ma purtroppo sembra che nessun ciabattino abbia fatto questa scarpetta di cristallo. In preda alla disperazione il Principe decide di partire per cercare la sua amata. A casa di Cenerentola sono tutti in fermento per l’arrivo del Principe. Entrambe le sorellastre tentano invano di calzare la scarpetta di cristallo, ma invano. Il Principe disperato sta per lasciare la casa quando si accorge della presenza di Cenerentola, la quale nel momento in cui lo vede resta esterrefatta. Nonostante il suo aspetto ed abbigliamento da domestica, il Principe si rende conto a poco a poco che si tratta della ragazza che agita la sua anima. Nel momento in cui prova la scarpetta ecco che le calza a pennello!

Cenerentola e il suo bel principe sono finalmente riuniti …

Il Balletto di Mosca “La Classique”

DIPARTIMENTO DELLA CULTURA DELLA CITTÀ DI MOSCA – MOSKONCERT

DIRETTORE ARTISTICO ELIK MELIKOV

presenta:

Cenerentola

Il Balletto Classico in 3 atti

Basato sulla celebre fiaba di Charles Perrault.

Musica di Sergey Prokofiev Libretto di Nicolai Volkov

in scena sabato 9 ore 21.00 e in replica domenica 10 ore 17.00

TEATRO BRANCACCIO · VIA MERULANA 244, 00185 ROMA · TEL 06 80687231/2 · TEATROBRANCACCIO.IT