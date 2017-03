Sulle Ali di Carta: Mercoledì 22 Marzo sarà protagonista Don Camillo

Ogni mercoledì il programma Il Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri, giunto ormai alla terza stagione, cambia tipologia di personaggi, e cambia anche il titolo, diventa Sulle Ali di Carta e racconta le vite dei grandi personaggi della letteratura.

Don Rodrigo, Dorian Grey, il Capitano Achab e tanti altri personaggi nati dalla penna di straordinari autori e che hanno lasciato un segno in tutte le generazioni saranno i protagonisti del programma del mercoledì di Enrico Ruggeri.

Cosa si nasconde dietro le vite di questi personaggi, quali sono le caratteristiche che li rendono così speciali agli occhi di intere generazioni, e quali valori hanno trasmesso a chi li ha letti?

Enrico Ruggeri ripercorre le loro vite come se fossero reali, per tutti coloro che li hanno studiati da giovani e che da adulti vogliono averne una lettura diversa, e soprattutto per tutti i giovani che li stanno studiando e che possono così scoprire i dettagli e le sfaccettature che Manzoni ha nascosto tra le righe della vita di don Rodrigo, che Omero ha celato nei versi su Penelope e Ulisse, o che Oscar Wilde ha coperto dietro il ritratto di Dorian Grey.

Sulle Ali di Carta sarà in onda ogni mercoledì alle 15.30 su Radio 24.

Sulle Ali di Carta, mercoledì 22 marzo Enrico Ruggeri ci porta in Emilia Romagna, dove, nella bella terra al di sotto del Po, la guerra ha lasciato non solo distruzione, ma profonde lacerazioni fra i suoi abitanti. Cittadini che spesso si sono trovati a combattere gli uni contro gli altri, per le idee diverse. A dover sanare queste divisioni è allora Don Camillo, prete, di quelli buoni, ma che possiede anche due enormi mani che sanno dar legnate all’occorrenza. E il suo bersaglio preferito è Peppone, il capo del Partito Comunista del suo paese, Brescello. E anche se i due sono così lontani sulle loro posizioni politiche, Enrico Ruggeri racconta su Radio 24 l’umanità e i valori che li hanno uniti in un’amicizia eterna.

