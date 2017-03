Il Falco e il Gabbiano: la settimana dal 20 al 24 marzo 2017

Nuove ed interessanti storie ci attendono nel programma Il Falco e il Gabbiano su Radio 24. Enrico Ruggeri ci parlerà del “mostro infame” Gino Girolimoni; del cantante Al Jarreau; dell’allenatore e massaggiatore del ciclismo Biagio Cavanna e della “ragazza Uragano” Stefania Rotolo.

Lunedì 20 marzo: “Il mostro infame”, così veniva definito negli anni ’20 Gino Girolimoni, il protagonista della puntata di apertura della settimana de Il Falco e il Gabbiano. Gino Girolimoni, l’uomo accusato di aver rapito, stuprato e ucciso sette bambine, vissuto agli albori di un regime fascista che non poteva mostrare la propria incapacità nell’assicurare ordine e giustizia. Una vicenda che ha colpito così gravemente l’immaginario popolare, che per molti anni accusare qualcuno di essere un “Girolimoni” equivaleva a dargli del pedofilo e dell’assassino. L’unico neo è che Gino Girolimoni quei reati non li aveva commessi. Con ospite la giornalista Federica Sciarelli, che ha approfondito i dettagli della vicenda, Enrico Ruggeri prova a ridare luce ad una delle pagine buie della storia d’Italia del secolo scorso.

Martedì 21 marzo: Enrico Ruggeri racconta la storia di uno dei più grandi musicisti mai esistiti. Primo artista al mondo ad aver vinto un Grammy Award nelle tre categorie Jazz, Pop e R&B, Al Jarreau è stato uno dei massimi interpreti di un vero e proprio linguaggio, il vocalese. Giocoliere della voce, acrobata delle note, Al Jarreau era capace di usare la propria voce come uno strumento musicale, in particolare le percussioni.

Giovedì 23 marzo: Il lato dello sport che non sta sotto i riflettori. Il “dietro le quinte” del ciclismo. La storia di Biagio Cavanna, l’uomo senza il quale questo sport non avrebbe avuto molti dei suoi eroi, primo tra tutti il grande Fausto Coppi. Sì, perché senza le mani sapienti di Cavanna, massaggiatore cieco, forse Coppi non sarebbe stato “il grande Fausto”. Senza i suoi consigli, i suoi insegnamenti, senza il suo lavoro, il grande ciclismo italiano non sarebbe stato quello che oggi possiamo raccontare. Biagio Cavanna, un allenatore, una guida, l’uomo pratico, antico e moderno allo stesso tempo.

Venerdì 24 marzo: la storia della “ragazza Uragano”. La chiamano così perché non sta mai ferma. Salta, corre, balla, canta: è una showgirl completa che regge da sola la scena. Una donna che ha avuto il coraggio di partire e volare dall’altra parte dell’oceano per diventare un’artista completa e che tornata in Italia è stata accolta dalla nostra tv a braccia aperte. Stiamo raccontando la storia di Stefania Rotolo, la showgirl che sul finire degli anni settanta, nel pieno del fervore della Disco Music, è diventata famosa presentando con Sammy Barbot, il programma Piccolo Slam, quello con cui il mondo delle discoteche è entrato nelle case degli italiani.

Il Falco e il Gabbiano: la settimana dal 20 al 24 marzo 2017

Ogni giorno, da lunedì a venerdì alle 15.30 su Radio 24

Per l’ascolto: www.radio24.it

Per informazioni: http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/falcogabbiano