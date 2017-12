Il Falco e il Gabbiano: la settimana dal 18 al 22 Dicembre 2017

La programmazione de Il Falco e il Gabbiano, il programma di Enrico Ruggeri in onda dal lunedì al venerdì alle 15.00 su Radio 24

Nuove ed interessanti storie ci attendono nel programma Il Falco e il Gabbiano su Radio 24. Enrico Ruggeri ci parlerà dell’inventore del Codice Morse, Samuel Morse, la campionessa olimpica di salto in alto Sara Simeoni, l’attrice Clara Calamai e gli Oasis.

Lunedì 18 Dicembre: Punto. Linea. Punto. Queste parole, messe in fila nelle loro diverse combinazioni, ricordano a tutte il famoso Codice Morse, standard di comunicazione universale per le comunicazioni internazionali. Non tutti sanno però che il suo inventore, Samuel Morse, non era un tecnico delle comunicazioni, bensì un affermato pittore statunitense dei primi dell’Ottocento. Un artista talmente bravo e famoso che gli vennero commissionati il ritratto del Presidente degli Stati Uniti John Adams e quello del Generale Napoleonico La Fayette. Proprio mentre si trova lontano da casa per realizzare il ritratto del Generale francese, gli arriva la notizia della morte della sua amatissima moglie. Lui non aveva saputo della sua malattia e non aveva nemmeno potuto salutarla per l’ultima volta, perché era lontano e non erano riusciti a raggiungerlo in tempo. Sconvolto dal dolore, Morse inizia a pensare a come risolvere questo problema delle comunicazioni a distanza. È così che dalla sua fervida mente e dalla sua ferrea volontà nasce l’apparecchio telegrafico elettromagnetico, il telegrafo, e il famoso Codice Morse. Una storia, quella di Samuel Morse, davvero incredibile

Martedì 19 dicembre Enrico Ruggeri ci porta nella provincia veronese, dove l’Adige scorre lento e lasciando le colline del Bardolino si affaccia in pianura all’altezza di un paese di poco più di duemila persone. Si chiama Rivoli Veronese ed è il luogo celebrato dai Francesi a Parigi con Rue di Rivoli, per ricordare una delle tante vittorie di Napoleone contro gli austriaci. Un paesino di provincia, a due passi dal Lago di Garda, dove il 19 aprile 1953 nasce la protagonista della puntata de il Falco e il Gabbiano: la campionessa olimpica di salto in alto Sara Simeoni.

Giovedì 21 dicembre, la protagonista della puntata è Clara Calamai: una delle grandi dive del cinema italiano degli anni Quaranta e Cinquanta, passata alla storia per essere stata la prima attrice italiana a mostrarsi a seno nudo in una pellicola sonora, “La Cena delle Beffe”, di Alessandro Blasetti, del 1942. Enrico Ruggeri cercherà di dirimere su Radio 24 quella che divenne una vera e propria querelle che mise Clara Calamai contro un’altra grande diva del momento, Doris Duranti. L’attrice, amatissima dal regime fascista, che vantava di essere stata lei, solo pochi mesi dopo, a far vedere quello che si poteva definire un vero seno e non “due lenticchie” mostrate alla cinepresa.

Venerdì 22 dicembre, è la storia di due fratelli che sono l’uno l’opposto dell’altro. Come il bianco e il nero, come la luce e il buio, come lo yin e lo yang: opposti, ma complementari. Sono i fratelli Gallagher, gli Oasis, due ragazzi qualunque nati nella periferia di Manchester e cresciuti con la passione per il calcio e per i Beatles. Da una parte Liam, la voce potente e rock della band, sfrontato e rissaiolo; dall’altra Noel, autore ed esecutore della maggior parte delle melodie e dei testi, il fratello maggiore riflessivo ed introverso. Tra scazzottate e alberghi distrutti, Enrico Ruggeri racconta su Radio 24 come si siano fatti strada fino a diventare un’icona della musica british. Anche se la tensione tra i due minerà più volte la stabilità della band, fino a distruggerla e a renderla nient’altro che un ricordo lontano.

