Roger Waters: Is This the Life We Really Want?

Nuovo album di inediti e nuovo tour per il genio pinkfloydiano

Era molto più che nell’aria… in realtà si vociferava già da qualche anno che il nuovo album di Roger Waters fosse pronto, in fase di realizzazione o comunque del tutto compiuto nella mente dell’ex leader e bassista dei Pink Floyd.

Ed ora ci siamo, c’è il titolo e addirittura la data di uscita. Dunque l’attesa di un’idea è ormai attesa di nuova musica concreta, con tanta, tantanta curiosità. Sì perché Is This the Life We Really Want?, che uscirà il 19 maggio 2017, è un album di soli inediti, ed è partorito da un Roger Waters ormai 73enne. Dunque cosa aspettarsi? La risposta pare scontata, anche se in realtà non dovrebbe esserlo. La logica umana porta a pensare che un artista del suo calibro possa tranquillamente gestirsi la propria età, ritirandosi serenamente ad una vita tranquilla ed agiata, con tutti i benefit che noi umani nemmeno arriviamo totalmente a comprendere.

Ed invece ci troveremo di fronte ad album pieno di verve, con voglia di dire qualcosa di importante contro i poteri occulti che governano il mondo, con suoni che riporteranno in auge ritmiche del passato, con lo sguardo, sperimentale, al futuro per dipingere un presente colmo di assenza di ideali, nonché di buona musica…

Tanto ormai lo abbiamo capito bene, qui si invecchia solo noi, che di psichedelico e progressive abbiamo solo gli acciacchi, mentre loro (Waters, Gilmour, Paul McCartney, Rolling Stones, Deep Purple, giusto per citarne alcuni), si dilettano a navigare nelle loro buone idee, sempre sul pezzo, sempre rinnovate e con sempre nuovi spunti per deliziare un pubblico formato da nostalgici e da nuove leve arruolate, di anno in anno, da quel lontanovicino underground londinese di metà anni ’60.

Di pari passo all’uscita del nuovo album sono state confermate le 40 date del tour nordamericano Us+Them che prenderà il via il 26 maggio 2017 da Kansas City e si concluderà a Vancouver il 28 ottobre. Lo stesso Waters ha anticipato genericamente il programma: «Portiamo in scena un nuovo spettacolo e per il momento il contenuto è davvero segreto. Sarà un mix di cose tratte dalla mia carriera, ci saranno cose pescate dagli anni trascorsi con i Pink Floyd ed anche cose nuove. Il 75% del materiale sarà relativo al passato, mentre il resto inedito.».

Dunque tutto chiaro, no? Vecchi e nuovi fans, il programma è stilato, cerchiamo di metterci in forma perché a stargli appresso, come sempre, non sarà un gioco da… ragazzi.