The Optical Theatre Festival: il cinema fantasy/horror arriva a Napoli

Si terrà a Napoli, dal 30 Novembre al 2 Dicembre, la nuova edizione di Optical Theatre Festival, il festival sul cinema fantastico, horror e bizzarro che ogni anno presenta al suo pubblico le eccellenze del cinema italiano e internazionale.

Nella cornice della sala cinema L’Asilo, in vico Maffei 4 a Napoli, l’Optica Theatre Festival giunge ormai alla sua terza edizione e può vantare, tra i suoi partner ufficiali, iHORRORdb.com, DarkVeins.com, BlumHouse.com, Horror-Movies.ca e ScaredToWatch.com.

Il festival ha selezionato diversi prodotti, tra film e cortometraggi, tutti visibili sul sito ufficiale di DarkVeins, grazie a una folta giuria di esperti composta da Ruggero Deodato (Cannibal Holocaust), Stephen Biro (Unearthed Films – Film Distributor), Michael Del Rossa (special makeup FX – I am Legend), Scott Martin (Film Distributor/Tombstone Distribution), Antonio Tentori (screenwriter – Lucio Fulci’s Demonia), Gregory Burkart (Film Critic, Writer, Musician), Chris Savage (Film critic), Federico Frusciante (Film critic).

Per la serata di chiusura, invece, ci sarà una grande sorpresa: lo sceneggiatore Antonio Tentori (Daemonia, Dracula 3D, I tre volti del terrore) presenterà, in esclusiva per l’Italia, gli ultimi due capitoli di American Guinea Pig, il noto franchise estremo distribuito dalla Unearthed Films di Stephen Biro: American Guinea Pig: Sacrifice e American Guinea Pig: Song of Solomon, rispettivamente il quarto e il terzo capitolo della saga iniziata con American Guinea Pig: Bouquet of Guts and Gore (regia di Stephen Biro) e American Guinea Pig: Bloodshock (regia di Marcus Koch). Durante la serata sarà presente il cast di American Guinea Pig: Sacrifice per un incontro diretto con i fan della saga estrema.