Sebastiàn Lelio torna al cinema con Una donna fantastica

Dopo aver diretto Gloria, un altro suo grande successo, il regista cileno Sebastiàn Lelio torna a raccontare la vita delle sue meravigliose donne con Una donna fantastica.

Il film, vincitore dell’Orso d’argento per la Migliore Sceneggiatura al Festival di Berlino 2017, è la storia di Marina, una donna giovane e attraente che si innamora di Orlando, vent’anni più grande di lei. Quando Orlando morirà improvvisamente, per Marina arriverà il momento di affrontare i pregiudizi della gente, che non accettano in alcun modo la sua natura transgender. Quello che la gente non sa, però, è che Marina è molto più forte di quello che sembra e che è pronta a tutto per affermare se stessa e la sua libertà.

Distribuito da Lucky Red, in collaborazione con 3 Marys Entertainment, Una donna fantastica di Sebastiàn Lelio arriverà nelle sale il 19 Ottobre 2017.

Di seguito, la locandina del film: