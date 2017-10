Finite le riprese di Ride, il film sugli sport estremi di Fabio&Fabio

Dopo Mine, Fabio&Fabio scrivono e producono Ride, un film sugli sport estremi girato interamente con la Go Pro

Dopo il grande successo – praticamente internazionale – di Mine, i registi e sceneggiatori Fabio&Fabio (Fabio Guaglione e Fabio Resinaro) tornano a lavorare su un altro grande progetto, Ride, un thriller sugli sport estremi interamente girato con la Go Pro.

Il film è stato girato tutto in Trentino Alto Adige e le riprese sono terminate praticamente pochi giorni fa: Ride sarà diretto da Jacopo Rondinelli ed è scritto e co-prodotto da Fabio&Fabio, presenti qui anche in qualità di Art Director dell’intero progetto.

Prodotto da Lucky Red, Mercurious con Tim Vision e con il contributo di Trentino Film Commission, Ride è un film italiano ma di respiro internazionale (girato, anche, in lingua inglese): nel cast Lorenzo Richelmy, il giovane Marco Polo nella serie TV omonima di Netflix, e Ludovic Hughes al fianco di Simone Labarga e Matt Rippy.

Come una sorta di moderno Point Break, Ride racconta la storia di Max e Kyle, che prendono parte a una gara di downhill che mette in palio un montepremi del valore di 250.000$. Max e Kyle sono esaltati all’idea di ciò che li aspetta, ma non sanno che quella gara diventerà ben presto una vera e propria lotta alla sopravvivenza.

Ride sarà distribuito da Lucky Red nel 2018