Phobia: 15 registi mettono in scena le più grandi paure dell’uomo

I registi e produttori Tony Newton e Domiziano Cristopharo dirigono insieme ad altri registi in giro per il mondo un film che parla di paure irrazionali e incontrollabili

Il cinema indie horror è inarrestabile. Il 2017 è appena cominciato, ma le sorprese sono già tantissime: la Vestra Pictiures di Tony Newton (Grindsploitation, Virus of the dead) e la The Enchanted Architect di Domiziano Cristopharo (Red Krokodil, Sacrifice) hanno già messo in cantiere un nuovo progetto: Phobia, un film a episodi che coinvolge 15 registi internazionali uniti attorno ad un unico tema: le fobie, per l’appunto.

Fobie come l’Hipopotomonstrosesquipedaliofobia (una paura persistente, anormale e ingiustificata delle parole lunghe) o come la Geniofobia (la paura persistente, anormale e ingiustificata del mento), ad esempio.

Esistono centinaia di fobie, al mondo, ognuna con una diversa patologia. Il film Phobia cerca, in ognuno dei 15 episodi, di analizzarne le più… particolari.

Fra i registi che prenderanno parte al progetto compaiono nomi come Jason Quinn (The law of Sodom), Sam Mason Bell (The making of), Jason Impey (Home Made), Alessandro Redaelli (POE 3), Chris Milewski (Welcome to the world, my child), Alessandro Giordani (L’insonne) e gli stessi Newton (60 seconds to die) e Cristopharo (Virus Extreme Contamination, House of Flesh Mannequins).

Ma le sorprese non finiscono qui: Newton e Cristopharo hanno deciso che 5 dei registi che faranno parte del progetto saranno selezionati internazionalmente attraverso il web: chi vorrà partecipare potrà inviare il suo corto inedito a tema fobia della durata di 5 minuti. I migliori saranno eventualmente inseriti nell’antologia… o nel già annunciato secondo capitolo.

Se hai voglia di metterti alla prova mostrandoci la tua fobia più grande, invia un’e-mail a phobia2017@gmail.com

Il mondo è pieno di fobie: preparatevi ad affrontarle tutte!

IMDB – http://www.imdb.com/title/tt6384720/?ref_=nm_flmg_dr_14

FB – https://www.facebook.com/Phobia-the-movie-387498428259950/