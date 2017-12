Tutto in famiglia ospite di “Ieri e Oggi”

La serie Tv è andata in onda in Italia dal 2004 al 2007 (in America dal 2001 al 2005)

La serie che tratteremo oggi, è una sitcom statunitense che ci ha tenuto compagnia molte sere d’estate di qualche anno fa. Avete capito di quale show stiamo parlando? Tutto in famiglia racconta le vicende della famiglia Kyle, una tipica famiglia afroamericana. I componenti della famiglia sono spesso in conflitto tra loro e questo crea situazioni divertenti e a volte assurde, in grado di intrattenere lo spettatore.

Lo show è composto da cinque stagioni ed è approdato originariamente su Disney Channel per poi essere trasmesso in chiaro su Italia 1.

Damon Kyle Wayans

Damon è il volto di Michael Richard Kyle Sr, il capo famiglia che molte volte si rivela un personaggio immaturo ed egoista che spesso si ritrova a non dover gestire solamente i suoi figli ma anche sua moglie Janet. Lui si crede bello e perfetto ma in tutti gli episodi della serie accade qualcosa che gli fa capire che questa non è la realtà.

Quello di Michael Kyle è stato per Damon Kyle Wayans solo uno dei numerosi ruoli che hai interpretato nella sua carriera di attore, comico, sceneggiatore e regista. Tra i suoi lavori più recenti troviamo la partecipazione alla serie tv attualmente in corso, Lethal Weapon in cui interpreta il ruolo di Roger Murtaugh, l’anziano detective affiancato al protagonista.

Tisha Campbell-Martin

Tisha è stata il volto della moglie di Michael, ovvero quello di Janet. All’inizio della serie il suo personaggio è un gran lavoratore ma nel corso delle stagioni finisce per diventare una casalinga disperata e ad un certo punto deciderà di tornare al College, nonostante la disapprovazione del marito, dove si laureerà.

Una delle caratteristiche principali di questo personaggio è il suo controverso rapporto con il proprio aspetto fisico che in passato le ha causato non pochi problemi.

Tisha Campbell-Martin è conosciuta principalmente per questo ruolo ma è un’attrice e cantante di successo. La sua ultima apparizione in televisione risale al 2013 nel quarto episodio della sesta stagione di Private Practice mentre, per quanto riguarda il mondo del cinema, il suo ultimo ruolo è ben più lontano, infatti non compare sul grande schermo dal 2008 quando ha preso parte al film “Zack & Miri – Amore a… primo sesso”.

George O. Gore II

George ha interpretato il ruolo di Michael Kyle Junior, il figlio maggiore dei Kyle.

Jr. è nato quando i suoi genitori avevano a malapena 16 anni e si presenta apparentemente stupido. È simpatico come il padre e un po’ come lui mette incinta la sua ragazza molto presto: per questo durante la quinta stagione si sposa con la sua fidanzata Vanessa ma faticherà comunque ad essere un buon padre, motivo per cui gli sarà indispensabile l’aiuto della sua famiglia.

George O. Gore II è molto conosciuto grazie a questo ruolo ma non solo, infatti a conferirgli la fama è anche quello di G. William nel poliziesco New York Undercover.

Nonostante si sia avvicinato anche al ruolo di produttore, tanto da aver diretto un episodio della serie che lo ha reso famoso, la sua ultima apparizione in un film risale all’ormai lontano 2009 in cui ha preso parte a “Dance Flick” nel ruolo di Ray.

Jennifer Freeman

Jennifer ha interpretato il ruolo di Claire Marie Kyle dalle seconda alla quinta stagione; nella prima stagione infatti il volto di Claire era stato affidato all’attrice Jazz Raycole.

Claire è la prima figlia femmina dei Kyle e nonostante sia bellissima, egocentrica e capricciosa è allo stesso tempo molto imbranata. Nel corso dello serie inizia a lavorare come commessa in un negozio di abbigliamento e diventa vegetariana.

Jennifer Freeman è nota principalmente per il ruolo di Claire ma avuto diversi ruoli di minore importanza anche in altri show molto famosi tra cui ad esempio The O.C.

Le sue apparizioni però sono ferme ormai da qualche anno infatti il suo ultimo film cinematografico risale al 2010 con “Falling Away” mentre per quanto riguarda quella definitiva dobbiamo andare ancora più indietro nel tempo, infatti l’ultima volta che Jennifer è apparsa sul piccolo schermo è stato nel 2007 in un episodio di The ½ Hour News Hour.

Parker McKenna Posey

Parker è stata il volto della piccolina della serie, Kady Melissa Jheny Spilken Kyle. Non ha segni particolari, tranne l’amore per il gelato e il McDonalds ma il suo fidanzatino Franklin che è un piccolo genio, la loda sempre.

Più avanti nella serie comincerà a comportarsi come sua sorella e per questo motivo le due diventeranno amiche-nemiche.

Come per gli altri, anche per Parker McKenna Posey quello in Tutto in famiglia è stato il ruolo che l’ha portata alla fama, tanto da farle guadagnare una nomination agli Young Award. Dopo la fine della serie, Parker ha partecipato ad un solo film al cinema nel 2007 e la sua ultima apparizione televisiva risale al 2009 in un episodio della serie di Disney Channel, iCarly.

