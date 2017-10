Amazon Prime Video: The Gymkhana Files

Amazon annuncia The Gymkhana Files di Ken Block, prodotto da Hoonigan Media Machine. La serie originale Amazon ripercorre il “making of” del decimo episodio della serie da record Gymkhana Film

Amazon ha annunciato la realizzazione di The Gymkhana Files, una serie Amazon Original Unscripted che vede come protagonista la nota star del motorsport e imprenditore Ken Block e il making of di Gymkhana 10, il decimo episodio recentemente annunciato della pluri vittoriosa serie Gymkhana Film.

La serie di otto episodi sarà un esclusivo dietro le quinte, svelerà le difficoltà e le storie di chi ha creato una delle più grandi campagne virali di tutti i tempi, integrando segreti e filmati mai visti prima dai precedenti nove film di Ken Block.

Block è un pilota di rally professionista della scuderia Hoonigan Racing Division, è uno dei co-fondatori della Hoonigan e della Hoonigan Media Machine, ed è stato anche uno dei co-fondatori di DC Shoes.

La sua serie Gymkhana ha totalizzato oltre 500 milioni di visualizzazioni, ed è stata nominata come una delle “Top 10 Viral Video Advertisements of All Time” da AdAge e ha vinto numerosi premi tra cui One Show Interactive Gold Pencils, Streamys e Webbys.

“La macchina produttiva della sensazionale e popolare serie Gymkhana è da sempre un mistero per la sua grande fan base di ultra-appassionati, e siamo felici di dare ai membri Amazon Prime nel mondo la possibilità di vedere il making of di Gymkhana 10”, ha dichiara Heather Schuster, Head of Unscripted di Amazon Originals. “Ken e il team Hoonigan porteranno il pubblico in un viaggio emozionante come non è mai stato fatto prima”.

“Sono entusiasta di lavorare a GymkhanaTEN e sono felice che Pennzoil abbia collaborato alla creazione di un video teaser per l’annuncio”, afferma Block. “Sono anche emozionato nell’annunciare che ho avviato una collaborazione con Amazon Prime Video sui Gymkhana Files. Sono orgoglioso di essere da sempre un innovatore nella creazione di contenuti, nel viral marketing, e nella distribuzione dei contenuti stessi fino ai fan e ai consumatori. L’approccio di Amazon negli anni è sempre stato molto simile al mio e ritengo che insieme creeremo contenuti eccezionali che daranno a fan e pubblico un punto di vista chiaro non solo sul mio mondo ma anche sulla macchina produttiva dietro ai miei video Gymkhana e che gli stessi fan potranno vedere GymkhanaTEN nell’episodio finale”

Block, Brian Scotto e Gil Marsden, sono i creatori e produttori esecutivi della serie, prodotta da Hoonigan Media Machine. Marsden è anche showrunner della serie.

​The Gymkhana Files

Amazon Prime Video

