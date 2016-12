Blade Runner 2049: il trailer-announcement

Diffuso il primo teaser trailer di Blade Runner 2049, il sequel del capolavoro di Ridley Scott

Dopo mesi di rumors, ci siamo. È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’uscita del sequel del film culto Blade Runner, diretto da Ridley Scott nel 1982 con protagonista principale Harrison Ford, nei panni del cacciatore di androidi Rick Deckard e tratto da un romanzo di Philip K. Dick. Il nuovo film, intitolato Blade Runner 2049, sarà diretto da Denis Villeneuve, regista e sceneggiatore canadese. Il protagonista sarà Ryan Gosling nei panni dell’Agente K, cacciatore di androidi che viene a conoscenza di un pericoloso segreto. Ad affiancare il nuovo protagonista sarà ancora Harrison Ford, che interpreterà nuovamente il ruolo di Rick Deckard, misteriosamente scomparso per oltre 30 anni.

Non si sa molto di più, e non potrebbe essere altrimenti visto che l’uscita è orientativamente prevista per ottobre 2017, ma siam certi che durante quest’anno di attesa ci saranno diverse occasioni di riparlarne, sia per strategie pubblicitarie, sia per inevitabili commenti sull’utilità di un sequel.

Ed infatti il punto è proprio quello: potremmo essere di fronte ad un nuovo capitolo affascinante che rimarrà impresso nella storia del cinema o al più grande flop cinematografico-fantascientifico poiché, giocoforza, il raffronto costante con il cult movie Blade Runner potrebbe annichilire qualsiasi prodotto, seppur di ottima fattura.

Per il momento godiamoci il piacere dell’attesa con questo trailer-announcement, con la speranza che sia foriero di una pellicola sbalorditiva:

Trama

Trent’anni dopo gli eventi del primo film, un nuovo blade runner, l’Agente K della Polizia di Los Angeles (Ryan Gosling) scopre un segreto sepolto da tempo che ha il potenziale di far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), un ex-blade runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da oltre 30 anni.