Welcome Musical 4° Edizione, la rassegna per giovani talenti in diretta streaming

Welcome Musical 4° Edizione, ideato, organizzato e diretto da Daniela Cerrone

Per il quarto anno consecutivo torna Welcome Musical, la rassegna che punta a dare un’opportunità ai giovani di mettere in mostra il proprio talento di fronte ad un pubblico di professionisti del settore.

È proprio la direttrice Daniela Cerrone che ce lo spiega: «Amo questi ragazzi che sacrificano molto per studiare e migliorare a differenza di tanti coetanei, per questo ci tengo che siano trattati da artisti quali sono : un’ accoglienza familiare dalla mattina quando arrivano li circonda da subito in un clima sereno stemperando la tensione, il Sound Check per i cantanti che cantano rigorosamente dal vivo anche i cori, li tranquillizza sull’esibizione serale. Staff tecnico e radio-microfoni altamente professionali. Camerini con nomi, posto riservato in platea come Artisti in esibizione , il fatto di non essere trattati come numeri in scaletta ma come Veri Artisti sono attenzioni che meritano ed aumentano la loro autostima.».

Dunque Welcome Musical 4° Edizione, in linea con le precedenti, è un dispensatore di opportunità da cogliere al volo, inserite in un contesto artistico di assoluto livello che ha, tra le altre cose, il pregio di un clima sereno che porta i giovani ad esibirsi per mostrare la loro creatività ed il loro talento, liberi dalla pressione competitiva: «Non amo i concorsi – continua Daniela Cerrone – gare in cui si stabilisce primo, secondo e terzo classificato. Mi piace che i ragazzi vivano un’esperienza collettiva di condivisione in armonia e collaborazione. Per questo mi avvalgo della collaborazione di colleghi ed amici che mi aiutano a sostenere questi futuri artisti con Borse di Studio e non solo: dallo scorso anno Interviste ai partecipanti pubblicate su Eclipse Magazine, testata giornalistica online dal 2009, improntata su tematiche di cultura e spettacolo, presente in Google News. Ma non mancano Riconoscimenti ConfsportItalia e gadget a ricordo della serata. ».

La rassegna anche quest’anno avrà la diretta Streaming, che l’anno scorso ha portato oltre 1200 collegamenti. Un’opportunità in più per poter vivere le emozioni anche via web.

Ma parte integrante e portante dello show di Welcome Musical sono le personalità presenti, gli ospiti illustri e di chiara fama nel settore, e gli interventi diretti sul palco con i membri della giuria, per citarne alcuni: Fabrizio Angelini, Marco Simeoli, Augusto Zucchi, Monica Guazzini.

La direttrice ed ideatrice Daniela Cerrone ha coinvolto una giuria formata da professionisti di altissimo livello nel panorama artistico del musical, della danza, della musica, della recitazione e del canto, che forniranno una valutazione precisa dei partecipanti, assegnado premi che indirizzeranno i giovani verso un ulteriore approfondimento, con borse di studio e stages gentilmente offerti dalle migliori scuole di settore.

Quest’anno Presidente di Giuria: Claudio Insegno, altro nome conosciuto nel settore Attore, doppiatore, autore, fra teatro, cinema e televisione. Ha fondato assieme al fratello Pino Insegno la scuola di recitazione Tutti in Scena a Roma. Come regista in teatro firma musical di successo, alcuni dei quali sono ancora in cartellone, fra i tanti: Francesco il Musical, Victor Victoria, Di profilo sembra pazzo, Joseph. Direttore Artistico dell’Accademia CTC Casa del Teatro e Del Cinema ed anche lui sosterrà con delle borse di studio.

In Giuria: Giovanni Monti, Pianista, compositore. Direttore di coro e d’orchestra. Già direttore musicale per la Compagnia della Rancia in importanti musical italiani. Diplomato al Conservatorio di Latina e di Firenze, Accademia Chigiana di Siena. Attestato Composizione Musica leggera C.E.T. di Mogol. Già direttore musicale in diverse produzioni ”Pippi calze lunghe”con la supervisione artistica di Gigi Proietti; Jesus Christ Superstar; Il giorno della tartaruga; Cabaret; Festival di Sanremo.

Pamela Pagano: Performer in importanti musical italiani. Direttrice dell’etichetta discografica One More Lab. Vocal Producer e Super Visore Artistico di vari progetti musicali. Selezionatrice per la Regione Lazio del Festival di Castrocaro 2016.

Ma i protagonisti unici di Welcome Musical sono stati, sono e saranno i giovani partecipanti. In quattro anni sono state assegnate più di 160 borse di studio fra stage e corsi anche annuali, con una progressiva crescita di livello tecnico/artistico più che evidente, che ha portato alla scoperta di nuovi talenti, alcuni hanno presentato già il loro primo disco come nel caso di Carol Lauro, con il disco “Carol canta Dalidà“.

Welcome Musical 4° Edizione

22-23 aprile 2017

Teatro Viganò

Piazza Fradeletto n 17 – Roma

Termine iscrizioni: 30 Marzo